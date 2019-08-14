2019-08-14T11:39:14+03:00
Общество

В Красноярске цыганки массово регистрировали в ЗАГСе несуществующих детей для получения маткапитала

Оказывается, по закону достаточно лишь свидетеля, который подтвердит, что роды были [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске цыганки массово регистрировали в ЗАГСе несуществующих детей для получения маткапиталаВ Красноярске цыганки массово регистрировали в ЗАГСе несуществующих детей для получения маткапиталаФото: Мария ЛЕНЦ
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История, случившаяся в Красноярске, немного напоминает анекдот: и смешно, и грустно. Разговаривают два мужика. Один – другому: «Знаешь, что такое цыганский поцелуй?» Тот: «Не, не знаю». «Это когда пропадает не только кошелек, но и золотые зубы». А в Красноярске «пропали»… дети. Их регистрировали сотрудники одного из районных отделов ЗАГС, и существовали они только на бумаге. Сначала правоохранители считали, что начальник отдела ЗАГС Татьяна Г. поставила на поток выдачу свидетельств о рождении несуществующих детей за деньги. Но все оказалось куда интереснее.

Позолоти ручку

… Алмаза С. пришла в полицию 25 июня и написала явку с повинной. Дескать, еще в 2015 году договорилась с руководителем отдела ЗАГС Татьяной Г., чтобы та оформляла документы на детей, которых нет. За это цыганка якобы «отстегивала» начальнице и ее подчиненным от 10 до 15 тысяч рублей - с каждого заказа.

Полиция, естественно, начала проверку. И в тот момент карьера начальника, можно сказать, повисла на волоске. Ведь очевидно, что с документом на несуществующего ребенка новоиспеченные матери шли не куда-нибудь, а за пособиями и в частности, - маткапиталом. Сумма которого, на минуточку, сейчас составляет 450 тысяч рублей. Татьяну Г. и еще двух сотрудниц заподозрили во взяточничестве, им грозило наказание по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) - до 8 лет лишения свободы. Но выяснилось, что… сотрудники ЗАГС действовали по закону.

- Меня задергали за два года следователи, - заведующая согласилась поговорить с корреспондентом «Комсомольской правды» - Красноярск. – Допрос на допросе. Я замучилась объяснять: Алмаза несколько раз приходила к нам в отдел. Гадала на картах, общалась с женщинами…

Гадали сотрудники ЗАГСа с удовольствием: кто ж в будущее заглянуть не хочет! Ручку цыганке золотили – в общем, так и подружились. А потом началось… Однажды Алмаза пришла еще с одной цыганкой: так и так, родила сама, не в роддоме. Ребеночка бы зарегистрировать…

- Она много раз выступала свидетелем домашних родов других цыганок. Мы регистрировали детей, потому что по закону по-другому поступить не можем. Есть регламент: если ребенок рожден вне медучреждения, женщина обращается в ЗАГС с заявлением, также нужен паспорт и либо справка от врача, либо свидетель, который подтверждает факт родов. Все.

И пошло-поехало. Цыганки-роженицы потянулись в ЗАГС одна за другой. По предварительным данным, подобных фактов было порядка 20-ти.

Правда, как выяснили следователи, Алмаза как-то даже благодарила сотрудниц ЗАГСа за помощь. От 1 000 до 5 000 рублей. В ЗАГСе «открещиваться» от этого не стали. Полицейским пояснили: тратили эти деньги на канцелярию в отдел.

Нет права проверять

Казалось бы, руководство должно было насторожиться: как так, в районном ЗАГСе все больше и больше свидетельств выдают именно по домашним родам. Но краевое агентство ЗАГС неоднократно за эти годы проводило проверку в отделе – и нарушений не нашли.

- Не было оснований для отказа в регистрации, - убежденно говорит Татьяна Г., - если бы основания были, мы бы отказали. Меня и отдел как только не проверяли за это время… Уже сил нет.

… На днях краевой Следком отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Г. и ее коллег. Следователь посчитала, что в их действиях нет состава преступления. Что касается цыганки, то и она останется на свободе. Пока.

Теперь уже полиция проводит проверку в отношении нее и лже-матерей. Если будет доказано, что женщины незаконно получали пособия и маткапитал, им грозит уголовное дело за мошенничество. Зачем же цыганка написала явку с повинной? Есть две версии. Первая - сотрудники ЗАГСа пытались их урезонить, ведь количество домашних родов именно по этому отделу все увеличивалось. И второй вариант - что цыганку задержали за другие правонарушения. Чтобы облегчить свое положение, Алмаза решила кивнуть на сотрудников ЗАГСа.

Правда, проверить все это полицейским будет непросто. Приехать в цыганский табор или к оседлым цыганам, а дальше? Ну, покажут там первого попавшегося подходящего по возрасту младенца. Вот и вся проверка...

КОММЕНТАРИЙ

«Это распространено повсеместно»

Николай Алмаев, адвокат с 20-летним стажем:

- Я изучаю практику судов, и подобные факты у нас в стране носят массовый характер, к сожалению. Дело в том, что обмануть таким образом государство – довольно легко, и этим пользуются. Чтобы доказать факт рождения, по сути, достаточно просто привести свидетеля – вот и получают свидетельство на одного, затем на второго ребенка. А дальше маткапитал получают. Я думаю, эту проблему должны решить законодатели – ликвидировать этот пробел, чтобы у непорядочных людей не было шансов обойти закон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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