2019-08-17T11:08:25+03:00
Конкурсы и тесты

Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» похвастали, как весело проводили жаркие дни в деревне

Загорали, купались и уплетали бабушкины пирожки
Ирина КИРШЕВА
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Ванечка в деревне Фото: личный архив участницы фотоконкурсаВанечка в деревне Фото: личный архив участницы фотоконкурса
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Лето пролетело, как один день. Каких-то пара недель и все – сентябрь уж на дворе. Но разве можно забыть жаркие дни и те приятные моменты, которые с ними связаны. Так вот же они, на фотографиях! Море, озеро, речка. Лес, пляж, детская площадка. А еще…

Благодаря фотоконкурсу «Улыбнись лету!» на сайте kp.ru у каждого жителя Красноярского края есть возможность похвастать своими летними улыбками.

Например, участница Елизавета Борисова отправила фотографию своего сыночка и подписала: «Ванечка в деревне». У малыша просто зашкаливают эмоции. Он выше неба! Выше солнца! Выше всех! Он весело и задорно хохочет.

Напомним, последний день приема заявок – 17 августа. Принять в фотоконкурсе участие могут взрослые и дети (живущие в Красноярском крае). От каждого участника принимается только одна фотография.

С 19 августа стартует голосование, которое продлится до 25 августа. 26 числа – подведение итогов.

В финал попадут три участника – лидеры голосования.

28 августа - торжественное награждение. Каждый победитель получит диплом, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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