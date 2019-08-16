2019-08-16T14:51:22+03:00
Общество

Бывший руководитель Счетной палаты края подала в суд на Заксобрание и Счетную палату

Ранее ее исключили из депутатов и уволили с работы
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта Счетной палаты Красноярского края.Фото с сайта Счетной палаты Красноярского края.
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Напомним, после скандала с проверками лесной отрасли края, 11 июля на сессии краевого парламента депутаты приняли решение о досрочном сложении полномочий Татьяны Давыденко, экс-руководителя Счетной палаты края. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о причинах, которые стали причиной такого решения.

В материалах проверки прокуратуры указаны «превышение полномочий», «неурегулирование конфликта интересов».

Также депутаты обвинили Татьяну Давыденко в лоббировании интересов компании ее дочери.

12 августа Татьяна Давыденко направила иск к Заксобранию и Счетной палате края в Центральный районный суд. Дата предварительного заседания уже назначена, это 19 августа.

Вероятно, она оспаривает увольнение, поскольку ранее говорила, что планирует это сделать.

Сама Давыденко считает, что истинной причиной кадровых решений стали выводы краевой Счетной палаты о наличии коррупции в лесной отрасли Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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