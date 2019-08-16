2019-08-16T13:11:04+03:00
Происшествия

Жителя Красноярского края во второй раз задержали за избиение маленького сына

На этот раз возбуждено уголовное дело
Татьяна РЯБИНИНА
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Полиции приходится защищать детей от родителей.Полиции приходится защищать детей от родителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За помощью в полицию обратилась жительница Канска, мама 8-летнего сына. Она рассказала, что после того, как мальчик отказался общаться с нетрезвым отцом, он ударил его несколько раз по лицу и телу шнуром для зарядки телефона. Все это произошло на глазах у матери, которая не стала молчать, а сразу сообщила о случившемся в полицию.

Оказалось, что 43-летнего мужчину уже наказывали за избиение ребенка, в прошлый раз это было административное наказание. Сейчас возбуждено уголовное дело. На это случай в Уголовном кодексе есть статья 116: «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Отцу, который бьет ребенка, грозит арест на срок до трех месяцев.

На этой неделе "Комсомольская правда-Красноярск" сообщала о том, что отец выбросил 4-месячную дочь из окна. Девочка погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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