2019-08-14T08:46:07+03:00
Происшествия

МЧС: причиной пожара на Енисейском рынке в Красноярске стало короткое замыкание

Ущерб еще подсчитывается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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МЧС: причиной пожара на Енисейском рынке в Красноярске стало короткое замыканиеМЧС: причиной пожара на Енисейском рынке в Красноярске стало короткое замыканиеФото: Мария ЛЕНЦ
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В ГУ МЧС Росси по краю назвали причины крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске – короткое замыкание электрической проводки. Но это пока предварительные дынные. На месте продолжают работать пожарные дознаватели, а также комиссия по оценке ущерба.

Напомним, что пожар на территории крупнейшего в городе оптово-розничного рынка начался около 18 часов 12 августа. По уточненным данным площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 53 человека личного состава и 20 единиц техники. Существовала реальная опасность, что огонь перекинется со складского помещения на торговые павильоны, к счастью, этого не случилось.

Локализовать огонь удалось быстро, буквально через полтора часа. Однако пожарные еще сутки проливали конструкции. О полной ликвидации пожара объявили только в 20 часов 13 августа.

Добавим, что по информации предпринимателей складское помещение было новым, а накануне ЧП его полностью заполнили различной продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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