В Красноярске пожар на продуктовом рынке уничтожает тонны сыра, рыбы и фруктов

В Красноярске горят склады Енисейского рынка. Как сообщают в региональном МЧС, на 19:00 часов площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. На месте уже работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Возможно, понадобятся дополнительные силы пожарных, поскольку огонь, по сообщениям очевидцев, усиливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725496" frameborder="0"></iframe> В Красноярске горят продуктовые склады.Мария ЛЕНЦ

По предварительным данным горит склад с административными помещениями, который находится на территории рынка «Енисейский привоз» по адресу Шахтеров, 49 ж. Густой изнутри выбивается пламя и густой черный дым. Он поднимается вверх, дым видать из всех концов города.

Тушением пожара занимаются около 30 пожарных. Фото: Леонид Мичковский

«Енисейский привоз» - крупнейший оптово-розничный продуктовый рынок в Красноярске, здесь арендуют площади сотни предпринимателей, работают тысячи людей. Территория рынка не оцеплена, поэтому все работники рынка, которые еще полчаса назад вели здесь бойкую вечернюю торговлю, теперь толпятся неподалеку, глядя, как огонь пожирает тонны различных продуктов – сыров, копченостей и деликатесов, фруктов и кондитерских изделий. В воздухе стоит крепкий запах горящих продуктов и многомиллионных убытков. Многие предприниматели плачут: «Все пропало».

Черный дым виден со всех концов городаФото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Появилась информация, что пожар начался со складов с заморозкой. Возможно, произошло короткое замыкание в холодильном оборудовании. Рабочие склада рассказывают, что он совсем новый. Только ввели в эксплуатацию. Сегодня его весь день загружали продукцией. И к вечеру он загорелся. Они уверены, что склад подожгли.

Площадь пожара составила более 1000 квадратных метровФото: Мария ЛЕНЦ