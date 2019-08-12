Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаром

Крупное здание склада продуктового рынка «Енисейский привоз» сгорела за какие-то пару часов. Общая площадь составила 3,5 тысяч квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725515" frameborder="0"></iframe> В Красноярске горят склады - 4.

- Склад был новый, - рассказывает "Комсомольской правде"-Красноярск Ольга Левкова, работница рынка. – Мы внимательно относились к пожарной безопасности. Когда уходили на ночь, все-все проверяли, чтобы ничего лишнего не оставалось включенным в сеть. Утром приходили и снова проверяли. Можно сказать, тряслись над этим помещением и над тем, что здесь у нас хранится. Как получилось, что все загорелось, я ума не приложу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725514" frameborder="0"></iframe> В Красноярске горит продуктовый склад.

Другие рабочие склада подтверждают: помещение несколько дней как ввели в эксплуатацию. Сегодня его весь день загружали продукцией, забили свежим товаром под самую завязку. А к вечеру – загорелся. Они уверены, что склад подожгли. Однако, если помыслить здраво, кому и зачем это нужно? На складе хранили свою продукцию многие предприниматели.

Даже после того, как огонь затушили, вокруг стоит стойкий запах сгоревших продуктовФото: Мария ЛЕНЦ

Планировка Енисейского рынка – это что-то с чем-то: несколько крупных складских помещений, вокруг которых хаотично настроены множественные длинные ряды павильонов. Узкие проезды, где могут развернуться «Газельки», но тесно пожарным машинам, тупики.

Пожарные не дали огню перекинуться на павильоныФото: Мария ЛЕНЦ

Для большинства предпринимателей такие павильоны – весь их бизнес: здесь они хранят продукции, тут же ведут торговлю. Многие потеряли в огне все. Пожарные сумели локализовать огонь и не дать ему перекинуться на мелкие павильоны. Иначе был бы настоящий апокалипсис.

Черный дым не на шутку встревожил жителей города. Фото: Лариса Воронина

Продукты, которые тут сгорели, совсем недешевые: сыры, копченые деликатесы, рыбные и мясные продукты. Говорят, сгорел солидный запас алкоголя – возможно, именно от него и было такое сильное пламя. Сгорели дорогие вина – и сила огня пошла на спад, к 20 часам его уже затушили. Осталось только пролить как следует водой, чтобы исключить возможность нового возгорания.

Любопытные зеваки специально прибежали, чтобы посмотреть на пожарФото: Мария ЛЕНЦ

Начальник первой пожарно-спасательной части МЧС по края Роман Либерт:

- Сообщение поступило в седьмом часу вечера о загорании на складе на улице Шахтеров, 49 ж. По прибытии была установлена площадь возгорании 900 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара № 3. В общей сложности на тушение привлекалось 53 человека личного состава и 18 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Горели складские помещения, различная продукция.

Добавим, что многих предпринимателей поразило количество зевак. Такое ощущение, что многие нарочно приехали и прибежали сюда, поинтересоваться, что так сильно горит. Полиция довольно поздно начала наводить порядок и оттеснять любопытных с камерами за сигнальную ленту.

Причины пожара будут узнавать дознаватели.

Видео: Леонид Мичковский

Выгорело 3,5 тысячи квадратных метровФото: Мария ЛЕНЦ

За два часа сгорело товаров на миллионы рублейФото: Мария ЛЕНЦ

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