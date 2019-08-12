2019-08-12T17:18:18+03:00
Происшествия

Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаром

Многие предприниматели потеряли в пожаре все [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаровСгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаровФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупное здание склада продуктового рынка «Енисейский привоз» сгорела за какие-то пару часов. Общая площадь составила 3,5 тысяч квадратных метров.

В Красноярске горят склады - 4.

- Склад был новый, - рассказывает "Комсомольской правде"-Красноярск Ольга Левкова, работница рынка. – Мы внимательно относились к пожарной безопасности. Когда уходили на ночь, все-все проверяли, чтобы ничего лишнего не оставалось включенным в сеть. Утром приходили и снова проверяли. Можно сказать, тряслись над этим помещением и над тем, что здесь у нас хранится. Как получилось, что все загорелось, я ума не приложу.

В Красноярске горит продуктовый склад.

Другие рабочие склада подтверждают: помещение несколько дней как ввели в эксплуатацию. Сегодня его весь день загружали продукцией, забили свежим товаром под самую завязку. А к вечеру – загорелся. Они уверены, что склад подожгли. Однако, если помыслить здраво, кому и зачем это нужно? На складе хранили свою продукцию многие предприниматели.

Даже после того, как огонь затушили, вокруг стоит стойкий запах сгоревших продуктов Фото: Мария ЛЕНЦ

Даже после того, как огонь затушили, вокруг стоит стойкий запах сгоревших продуктовФото: Мария ЛЕНЦ

Планировка Енисейского рынка – это что-то с чем-то: несколько крупных складских помещений, вокруг которых хаотично настроены множественные длинные ряды павильонов. Узкие проезды, где могут развернуться «Газельки», но тесно пожарным машинам, тупики.

Пожарные не дали огню перекинуться на павильоны Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарные не дали огню перекинуться на павильоныФото: Мария ЛЕНЦ

Для большинства предпринимателей такие павильоны – весь их бизнес: здесь они хранят продукции, тут же ведут торговлю. Многие потеряли в огне все. Пожарные сумели локализовать огонь и не дать ему перекинуться на мелкие павильоны. Иначе был бы настоящий апокалипсис.

Черный дым не на шутку встревожил жителей города. Фото: Лариса Воронина

Черный дым не на шутку встревожил жителей города. Фото: Лариса Воронина

Продукты, которые тут сгорели, совсем недешевые: сыры, копченые деликатесы, рыбные и мясные продукты. Говорят, сгорел солидный запас алкоголя – возможно, именно от него и было такое сильное пламя. Сгорели дорогие вина – и сила огня пошла на спад, к 20 часам его уже затушили. Осталось только пролить как следует водой, чтобы исключить возможность нового возгорания.

Любопытные зеваки специально прибежали, чтобы посмотреть на пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Любопытные зеваки специально прибежали, чтобы посмотреть на пожарФото: Мария ЛЕНЦ

Начальник первой пожарно-спасательной части МЧС по края Роман Либерт:

- Сообщение поступило в седьмом часу вечера о загорании на складе на улице Шахтеров, 49 ж. По прибытии была установлена площадь возгорании 900 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара № 3. В общей сложности на тушение привлекалось 53 человека личного состава и 18 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Горели складские помещения, различная продукция.

Добавим, что многих предпринимателей поразило количество зевак. Такое ощущение, что многие нарочно приехали и прибежали сюда, поинтересоваться, что так сильно горит. Полиция довольно поздно начала наводить порядок и оттеснять любопытных с камерами за сигнальную ленту.

Причины пожара будут узнавать дознаватели.

Видео: Леонид Мичковский

Выгорело 3,5 тысячи квадратных метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Выгорело 3,5 тысячи квадратных метровФото: Мария ЛЕНЦ

За два часа сгорело товаров на миллионы рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

За два часа сгорело товаров на миллионы рублейФото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске горят склады Енисейского рынка. Как сообщают в региональном МЧС, на 19:00 часов площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. На месте уже работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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