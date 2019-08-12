СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-12T19:04:50+03:00

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Площадь пожара на Енисейском рынке в Красноярске составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю. Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 18:11 часов. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что горит складское здание из металлических конструкций. Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении огня принимали участие 52 человека и 20 единиц спецтехники. О погибших и пострадавших не сообщается. Огонь был локализован в 19:42 и вскоре полностью потушен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725542" frameborder="0"></iframe> МЧС: площадь пожара на Енисейском рынке в Красноярске составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Известно, что сгоревшее здание недавно было введено в эксплуатацию. Сегодня днем туда привезли много товара, буквально забили склад под завязку. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Могло ли это быть короткое замыкание, станет известно позднее. Многие предприниматели понесли миллионные убытки, ведь в огне сгорели довольно дорогостоящие продукты – сыры, копченые деликатесы, алкоголь.

Фото и видео: МЧС России по краю

ИСТОЧНИК KP.RU