2019-08-12T09:43:30+03:00
Экономика

ВТБ приобрел контрольный пакет акций в ГК РТК

Компания – крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов
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ВТБ приобрел контрольный пакет акций в ГК «Рустранском»ВТБ приобрел контрольный пакет акций в ГК «Рустранском»
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Банк ВТБ и акционеры Группы компаний «Рустранском» закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Группа компаний РТК – это многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России.

Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий. Одна из приоритетных задач акционеров – модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке.

Добавим, что ГК «РТК» - крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке 68 000 единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа компаний входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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