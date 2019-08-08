2019-08-08T12:52:56+03:00
Конкурсы и тесты

Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» очень весело проводили время на Мане

Солнце, речка и море летних развлечений!
Ирина КИРШЕВА
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Максимке очень понравилось отдыхать на Мане Фото: личный архив участницы фотоконкурсаМаксимке очень понравилось отдыхать на Мане Фото: личный архив участницы фотоконкурса
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На сайте kp.ru продолжается прием заявок в фотоконкурсе «Улыбнись лету!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда». К участию приглашаются жители Красноярского края. Нужно только выбрать фотографию на фоне летнего пейзажа. Важное условие – на ней должны улыбаться. Кто угодно! Ваши дети, знакомые, родные, друзья…

Например, Виктория Плыкина отправила на конкурс фотографию, на которой изображен трехлетний Максимка. И подписала: «Отдыхаем на Мане». И, по всей видимости, очень весело отдыхают. Мальчуган просто светится от счастья. Видно, что погода хорошая, и он уже не раз окунулся в речку.

От каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему).

Главное, успеть до 18 августа. До этого дня мы принимаем фото для участия. С 19 августа стартует голосование, которое продлится до 25 августа. 26 числа – подведение итогов.

В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. 28 августа состоится торжественное награждение. Каждый победитель получит диплом, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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