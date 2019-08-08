Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» очень весело проводили время на Мане
На сайте kp.ru продолжается прием заявок в фотоконкурсе «Улыбнись лету!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда». К участию приглашаются жители Красноярского края. Нужно только выбрать фотографию на фоне летнего пейзажа. Важное условие – на ней должны улыбаться. Кто угодно! Ваши дети, знакомые, родные, друзья…
Например, Виктория Плыкина отправила на конкурс фотографию, на которой изображен трехлетний Максимка. И подписала: «Отдыхаем на Мане». И, по всей видимости, очень весело отдыхают. Мальчуган просто светится от счастья. Видно, что погода хорошая, и он уже не раз окунулся в речку.
От каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему).
Главное, успеть до 18 августа. До этого дня мы принимаем фото для участия. С 19 августа стартует голосование, которое продлится до 25 августа. 26 числа – подведение итогов.
В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. 28 августа состоится торжественное награждение. Каждый победитель получит диплом, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.
Подробности на странице конкурса по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU