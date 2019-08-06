2019-08-06T11:30:08+03:00
Происшествия

Минобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован

Началась проливка территории
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован. Фото пресс-службы правительства Красноярского краяМинобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован. Фото пресс-службы правительства Красноярского края
Изменить размер текста:

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован, очагов открытого огня нет. Собственно детонация прекратилась после 9 часов по местному времени и в течение 6 часов специальным подразделениям пожарных удалось справиться с огнем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 Минобороны приступили к проливке территории склада, чтобы предотвратить даже малейшую возможность повторного возгорания. Добавим, что сейчас в Красноярском крае находится десяток военных самолетов, они были направлены сюда для тушения лесных пожаров. По приказу Минобороны несколько единиц временно перебросили в Ачинск.

Напомним, накануне, 5 августа, около 17 часов по местному времени на складе боеприпасов войсковой части, базирующейся возле поселка Каменка, произошел пожар. В результате взорвались несколько тысяч артиллерийских снарядов, которые находились здесь на хранении с последующей утилизацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр медицины катастроф: двое пострадавших при взрывах в воинской части под Ачинском находятся в военном госпитале
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Пациентов Ачинского психоневрологического диспансера эвакуировали в связи со взрывами на складе боеприпасов
Подразделения МЧС в связи со взрывами снарядов в воинской части под Ачинском переведены в режим ЧС
В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жилье
В Красноярске отремонтируют мост на Базаихе
Оперативная информация с лесными пожарами в Красноярском крае: горит 840 тысяч гектаров
Красноярская железная дорога доставляет эвакуированных жителей Ачинска на трех электричках
В Красноярске убийцу женщины заставили заплатить по 500 тысяч рублей ее детям и матери
В Хакасии женщина и ее сосед отравились угарным газом
На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов
На месте соснового бора в Удачном появится элитный жилой комплекс
Радикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров
Туалеты, парковка и душевые. В Красноярске подвели итоги голосования по развитию островов
Учитель физкультуры 29 раз надругался над 13-летней школьницей в Якутии
Ребенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегу озера
Жителю Таймыра дали 7 месяцев исправработ за полный холодильник краснокнижных осетров
Нашли по обуви. Житель Железногорска украл из торгового центра 250 000 рублей в сейфе
«Я вероломно пожарил 12 сосисок»: красноярца оштрафовали за пикник на площади Революции
В Красноярском крае растет количество пострадавших от клещей
«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойки
Жителю Ачинска подсунули кредитный договор на 118 000 рублей под видом подарка после бесплатного массажа
«Нашли. Ждем вертолет»: в Эвенкии обнаружили заблудившегося в горящем лесу пожарного
Директором «7 канала» стал экс-депутат Заксобрания Виталий Толстов
Был один и плакал. В Красноярске спасли с раскаленного балкона 7-летнего мальчика, которого запер в квартире отец