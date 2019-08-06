Минобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-06T11:30:08+03:00

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Пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован, очагов открытого огня нет. Собственно детонация прекратилась после 9 часов по местному времени и в течение 6 часов специальным подразделениям пожарных удалось справиться с огнем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 Минобороны приступили к проливке территории склада, чтобы предотвратить даже малейшую возможность повторного возгорания. Добавим, что сейчас в Красноярском крае находится десяток военных самолетов, они были направлены сюда для тушения лесных пожаров. По приказу Минобороны несколько единиц временно перебросили в Ачинск.

Напомним, накануне, 5 августа, около 17 часов по местному времени на складе боеприпасов войсковой части, базирующейся возле поселка Каменка, произошел пожар. В результате взорвались несколько тысяч артиллерийских снарядов, которые находились здесь на хранении с последующей утилизацией.

ИСТОЧНИК KP.RU