2019-07-31T04:54:34+03:00
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на десятки тысяч гектаров

Сибири срочно нужен большой ливень
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на десятки тысяч гектаров. Фото: Лесопожарный центрПлощадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на десятки тысяч гектаров. Фото: Лесопожарный центр
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на десятки тысяч гектаров. Вот оперативная сводка Лесопожарного центра на утро 31 июля:

- зарегистрировано пожаров – 121 (1 074 276 га);

- в том числе в зоне контроля – 95 (1 069 410 га);

- действует пожаров – 110 (1 067 096.5 га);

- в том числе в зоне контроля – 90 (1 062 276 га);

- из них локализовано – 2 (70 га);

- ликвидировано пожаров – 11 (7 179,5 га);

- в том числе обнаружено новых – 14 (335,5 га).

Дым от лесных пожаров достиг уже Урала. Из-за разбушевавшейся стихии 29 июля в трех регионах Сибири введен режим ЧС – полностью на территории Красноярского края и Иркутской области и частично – на территории Бурятии. В самом Красноярске, поскольку метеорологи не нашли официально причин для введения режима «черного неба», многие крупные предприятия в добровольном порядке снизили промышленные выбросы. Меж тем синоптики по-прежнему обещают ливневые дожди в центральных и южных районах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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