ЧП в Красноярске: бывший сотрудник пансионата избил 87-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-29T04:29:52+03:00

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В Красноярске в пансионате «Ветеран» бывший сотрудник избил 87-летнего мужчину. В 4 часа ночи он вошел в помещение, поднялся в жилой корпус и постучал в двери одной из комнат к постояльцам. А когда пожилой человек открыл ему и сказал «Иди отсюда», подозреваемый набросился на него с кулаками.

Факт избиения Новостям ТВК подтвердила директор пансионата Зоя Еремина: «Инцидент, конечно, из ряда вон выходящий. Будем разбираться с охраной. Если они работают, то почему у нас, как проходной двор».

Известно, что нападавший – грузчик пищеблока, который уже уволен. Он заявился в пансионат в состоянии алкогольного опьянения и направлялся к одной из постоянных жительниц учреждения, но перепутал дверь. У потерпевшего на лице синяки, ему выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. А пока полиция разыскивает нападавшего.

Напомним, что это не первый скандал в «Ветеране». Год назад там проводилась проверка по поводу плохих продуктов, которыми кормили постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU