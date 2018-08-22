В красноярском пансионате «Ветеран» рассказали, как на столы пенсионеров попали плохие продукты

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-22T15:00:25+03:00

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Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Ветеран», который находится в одном из самых зеленых районов Красноярска, в Ветлужанке, на всю страну прославился своей кухней. И речь, к сожалению, не о гастрономических изысках типа фуа-гра или устриц под соусом «Бешамель». На завтрак, обед и ужин старикам, которые коротают здесь свои дни, предлагали сыр с «Голландский» с примесью антибиотиков и сливочное масло с кишечной палочкой, проще говоря – «с фекальными загрязнениями».

120 килограммов такого масла еще в апреле забраковали сотрудники регионального Россельхознадзора и Росптребнадзора. Но после проверки в супе так и не появилось мясо, и жаловаться на качество еды старики не прекратили. Наши корреспонденты пообщались с жителями и директором пансионата, чтобы узнать, действительно ли здесь обижают стариков.

- Мне поступило 12 обращений от жителей пансионата, - рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев. – Люди жалуются, что блюда подают холодными, фрукты - гнилыми. А еды хватает не всем. Иногда многим приходится обходиться лишь чаем и они уходят из столовой голодными.

Ремонт в комнатах недорогой, но довольно свежийФото: Мария ЛЕНЦ

Жить можно, есть - нет

… Пансионат «Ветеран», конечно, не выглядит, как пятизвездочный отель. Но здесь довольно чисто: на входе новая вывеска (на нее руководство потратило порядка 200 000 рублей), аккуратные дорожки среди цветочных клумб, где в течение дня прогуливаются жители. Внутри, в комнатах, где живут старики, недорогой, но довольно свежий ремонт: новые двери, окрашенные стены, приличная мебель. В комнате старики живут по два-три человека, к ней примыкает ванная с туалетом, небольшая обеденная зона и прихожая. В целом, жить можно.

- Не могу сказать, что у нас плохо, и стариков обижают, - говорит Наталья Яенко (ей 65, в пансионате живет уже 4 года). – Но питание здесь – ни в какие ворота, невозможно есть. У меня пятый стол (диетический, ничего жареного нельзя, потому что нет желчного пузыря), и вчера поесть мне не удалось. Несколько ложек супа съела – тут же горечь во рту, слезы градом, я еще и чихать почему-то начинаю. Скорее всего, суп с зажаркой, обжаривают овощи и лук… а в меню написано «5-й стол», то есть для таких людей, как я. Иногда мне ни первого, ни второго не достается, поэтому приходится самой в магазине картошку брать да варить, у нас и кухонка небольшая есть.

Наталья Яенко в пансионате уже 4 годаФото: Мария ЛЕНЦ

- А близкие есть у вас, они как-то помогают?

- Нет, я одна осталась, сама о себе забочусь. Пенсия у меня хорошая, плюс добавка по инвалидности. Так что на мясо и колбасу из магазина мне, в общем, хватает – на руки получаю 6 000 рублей каждый месяц.

Остальная часть пенсии, а это 75 процентов, у Натальи, как и у других постояльцев, уходит в счет оплаты проживания в пансионате «Ветеран». Государству завтрак. Обед и ужин каждого пенсионера обходится в 176 рублей в день – на эту сумму и кормят. Помещение, где принимают пищу пенсионеры, - типичная «столовка» старого образца. На вид все чисто.

На полдник в меню обязательно фруктыФото: Мария ЛЕНЦ

Пансионат, кстати, не абы какой – до этого скандала считался образцово-показательным. Живет здесь 325 человек (311 – по путевкам минсоцразвития, остальные места – полностью коммерческие), среди которых есть и не ходячие. Например, Вера Семеновна Логунова сама передвигаться не может. Напротив ее кровати установлен плазменный телевизор – чтобы не скучала, частенько в гости к бабушке забегает внучка.

- Медсестры у нас очень хорошие, никогда ни слова грубости от них не слышала, - уверяет 81-летняя женщина. – Я живу здесь с января, и в целом уход нормальный. Раз в 10 дней моют. А с едой, и правда, беда. Иногда порции приносят нам холодные, супы без мяса, но есть можно. Творог невозможно плохой – кислятина такая, что скулы сводит. Проквасят его, потом запеканку делают, думают, наверное, что в запеканке кислота не чувствуется.

Обед «Ветерана»Фото: Мария ЛЕНЦ

«Еду выносят сумками»

Злополучное масло с «фекальными загрязнениями» и сыр с антибиотиками на столы стариков поставляло ООО «Весна» (Поспелихинский молочный комбинат, Алтайский край). И, по заверениям нынешнего директора пансионата, Зои Ереминой, из 120 килограммов масла, которое было закуплено у алтайцев, израсходовано было только 40. Знали бы, что масло пропащее – убрали бы раньше.

- Проверка проходила в апреле, еще до моего назначения на эту должность, я пансионатом руковожу с мая этого года, - говорит Еремина. – Как только надзорные органы выявили нарушения, готовить из этого масла сразу прекратили. 80 килограммов было утилизировано, об этом акты есть. Мы не кормим людей фекалиями, как написали в Интернете – это просто оскорбительно и для нас, как для работников, и для людей, для которых пансионат – единственный дом. Хотя я не отрицаю, проблемы с пищеблоком у нас очень большие.

Порции для не ходячих жителей пансионата теперь развозят на специальной тележке - чтобы еда не остывалаФото: Мария ЛЕНЦ

Еремина утверждает, что неоднократно работников кухни ловили буквально за руку, когда еду из столовой выносят сумками.

- Жаловались на это наши постояльцы. Неоднократно рано утром видели, как повара уходят с работы с набитыми продуктами сумками. У меня на таких людей только один способ воздействия – увольнение, и увольнять мы начали нечистых на руку людей практически сразу, как я пришла, - утверждает руководитель. - Кроме того, правоохранителей рассчитываем привлечь: в пансионате имеется система видеонаблюдения, видео уже изучают юристы. Но, к сожалению, решить за день проблему с воровством просто невозможно. Как только повар попадается на краже – просто не выходит в следующую смену.

Зарплаты у поваров невысокие. Расчет исходя из МРОТ – порядка 11 200 рублей, поэтому на руки они получали 9 700 рублей.

Меню расписано с учетом здоровья постояльцевФото: Мария ЛЕНЦ

- У нас есть возможность поднять зарплату, и мы это сделали – готовы платить поварам до 25 000 рублей. Понимаю, что немного, но уж сколько можем. Лишь бы не крали, - говорит Еремина. - Что касается поставщика продуктов, то, к сожалению, не мы его выбираем – компания выигрывает тендер через госзакупки. Мы просчитывали возможность отказаться от собственной кухни и привлечь к этому сторонние организации – пока это невозможно, поскольку будет в разы дороже. И да, мы привели в порядок вход, на который потратили 200 000 рублей, закупили тележки для развоза продуктов, форму и специальные тележки для техничек, чтобы не ходили с ведрами. Ремонт капитальный делаем, еще этаж подготовим, чтобы люди жили в приличных условиях. Нам проверки обещали после этого скандала. Но мы готовы.