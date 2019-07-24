Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-24T11:54:32+03:00

Его переносят на тот день, когда снимут особые ограничения

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Огненный концерт, который должен был состояться 27 июля в Красноярске на левобережной набережной, отменяется. Точнее – переносится на тот период, когда в крае будет снят особый противопожарный режим. Об этом сообщают организаторы шоу.

Основанием стало письмо-предостережение, которое было получено от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Красноярску ГУМ РФ и отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю. В письме указано, что на территории края с апреля введен особый противопожарный режим, поэтому в населенных пунктах запрещены какие-то либо мероприятия с открытым огнем. Ситуация осложняется еще и пожарами, которые полыхают сейчас на севере края.

Как только режим будет снят, организаторы назначат новую дату для огненного шоу. Добавим, что концерт будет бесплатным, на него можно будет прийти всей семьей. А желающие научиться мастерству художественного обращения с огнем, могут узнать подробности у артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU