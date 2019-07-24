2019-07-24T11:54:32+03:00
Общество

Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной

Его переносят на тот день, когда снимут особые ограничения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережнойИз-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Изменить размер текста:

Огненный концерт, который должен был состояться 27 июля в Красноярске на левобережной набережной, отменяется. Точнее – переносится на тот период, когда в крае будет снят особый противопожарный режим. Об этом сообщают организаторы шоу.

Основанием стало письмо-предостережение, которое было получено от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Красноярску ГУМ РФ и отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю. В письме указано, что на территории края с апреля введен особый противопожарный режим, поэтому в населенных пунктах запрещены какие-то либо мероприятия с открытым огнем. Ситуация осложняется еще и пожарами, которые полыхают сейчас на севере края.

Как только режим будет снят, организаторы назначат новую дату для огненного шоу. Добавим, что концерт будет бесплатным, на него можно будет прийти всей семьей. А желающие научиться мастерству художественного обращения с огнем, могут узнать подробности у артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик
В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса
В Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенок
Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшения
В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Красноярском крае мошенники на автоподставах заработали 1,5 миллиона рублей
В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского
В палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации
Красноярская санитарная авиация получила новый вертолет
Грозы с сильными дождями накроют Красноярский край
Сломавшему руку в детсаду ребенку за весь день не помог никто
Лесные пожары подошли к поселку на севере Красноярского края
Светящаяся арка появилась в Железнодорожном районе Красноярска
В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника
В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги
38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске
Новую схему движения на Дубровинского продлят еще на год
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года
Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров