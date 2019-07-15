2019-07-15T14:49:14+03:00
Общество

В Красноярске на набережной пройдет огненное шоу

Горожан и гостей города ждет незабываемое зрелище
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на набережной пройдет огненное шоу. Фото: "Красноярский огненный концерт"В Красноярске на набережной пройдет огненное шоу. Фото: "Красноярский огненный концерт"
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В Красноярце на левобережной набережной пройдет огненный концерт. В последнюю субботу месяца, 27 июля, площадка возле «Капитанского клуба» озарится светом огней. В концерте примут участие лучшие артисты этого творческого направления нашего города. Организаторы концерта – школа флоу-арта и фаер-шоу «Flow dojo» при поддержке молодежного центра «Новые имена» и краевого проекта «Территория 2020».

Теперь о самом главном: концерт – бесплатный, прийти на него можно всей семьей, пригласить друзей, назначить свидание. Начало – в 20:00. Ну, а если кому-то захочется самому научиться мастерству художественного обращения с огнем, подробности можно будет узнать после концерта у артистов.

Добавим, что файер-шоу в таком формате на набережной в Красноярске стало традиционным, оно пройдет уже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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