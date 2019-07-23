2019-07-23T11:33:37+03:00
Происшествия

Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров

Авария произошла на улице Партизана Железняка в Красноярске [видео]
Ася ЖУКОВА
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Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров. Фото: ЧП - Красноярск.Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров. Фото: ЧП - Красноярск.
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В крупной аварии на улице Партизана Железняка в Красноярске пострадали шесть пассажиров. Об этом сообщили в группе ЧП – Красноярск.

По данным ГИБДД, автобус ехал по выделенной полосе. И в этот момент водитель Nissan попытался повернуть направо.

- Автобус №20 пытался уйти от столкновения, и врезался в столб, - передает с места аварии корреспондент «7 канала». – В салоне было 25 человек, шестерых увезли в реанимацию. Автобус сильно пострадал. Водитель отделался ушибами. Пострадавших могло быть меньше, если бы не техническое состояние автобуса. Здесь есть проржавевшие элементы. При столкновения некоторые сиденья просто вырвало.

Автобус врезался в столб в Красноярске. Видео:

Людей увезли в больницу. Фото: ЧП - Красноярск.

Людей увезли в больницу. Фото: ЧП - Красноярск.

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ДТП произошло в минувшие выходные в Емельяновском районе – на 734-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно: водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Audi (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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