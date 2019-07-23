Спас ремень! 15-летняя школьница выжила в лобовом ДТП под Красноярском

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-23T06:22:26+03:00

15-летняя школьница выжила в лобовом ДТП под Красноярском. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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На трассе под Красноярском случилась серьезная авария: лоб в лоб столкнулись две иномарки. Обе машины серьезно повреждены, а одна из пассажирок, 15-летняя школьница, спаслась благодаря ремню безопасности, сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

ДТП произошло в минувшие выходные в Емельяновском районе – на 734-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно: водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Audi .

Mercedes вылетел на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

В салоне второй иномарки находилась 15-летняя девочка, говорят инспекторы. Несмотря на то, что машины сильно помяло, подросток уцелел. У него – незначительные травмы. Все могло бы закончиться совсем по-другому, если бы школьница не была пристегнута.

- Мы призываем водителей: не совершайте рискованные маневры на дороге, - говорят в ГИБДД. – Обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства!

ИСТОЧНИК KP.RU