Каменный энергетический уголь из Красноярского края стали больше потреблять в Азии

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-23T07:18:11+03:00

На 4% - до 515 тыс. тонн - выросло потребление красноярского каменного энергетического угля с начала 2019 года

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Энергетический уголь марок «Г» и «ДГ» калорийностью 6000 – 6400 кКал/кг добывают на расположенном в Красноярском крае разрезе Саяно-Партизанский, активе компании «Русский Уголь» (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева).

Свыше 75% этого вида топлива экспортируется в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно заинтересованы в красноярском каменном угле Китай, Япония и Южная Корея. Именно высокий мировой спрос обусловил рост объемов отгрузки добываемого на Саяно-Партизанском месторождении угля в 1 полугодии 2019 г.

В России потребителями красноярского каменного угля являются, прежде всего, энергетические станции и цементные заводы.

В 2018 г. объем добычи угля на разрезе Саяно-Партизанский впервые за историю предприятия превысил 1 млн тонн. В дальнейшем производственная мощность этого красноярского предприятия продолжит расти.

ИСТОЧНИК KP.RU