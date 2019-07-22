«Вася, тащи-и-и!»: красноярский чемпион по пощечинам стал вторым в турнире по масс-рестлингу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-22T13:41:05+03:00

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Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий продолжает свое победное спортивное шествие. Теперь в личной копилке наград у обычного фермера из Иланского – второе место на соревнованиях по мас-рестлингу. Состязания, к слову, проходили в Иланском, родном городке Василия, где поболеть за него пришли сотни человек. «Вася, тащи-и-и!» - подбадривали болельщики Василия. И он, надо сказать, «тащил изо всех сил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721628" frameborder="0"></iframe> Василий Пельмень Камоцкий стал вторым на турнире по мас-рестлингу.Видео: личная страница героя в Инстаграм

Суть масс-рестлинга – в перетягивании палки между двумя сидящими спортсменами. Василий довольно легко одолел первых соперников, но… уступил пожарному-силачу Иннокентию Веселову, который, к слову, считается самым сильным человеком в Сибири.

Напомним, свой звездный час Василий Пельмень получил после того, как одержал победу в чемпионате по пощечинам на Siberian Power Show 2019. Затрещины Василий раздавал направо и налево так умело, что некоторых оппонентов приходилось откачивать медикам.

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- Ой-е-е-е-ей, как жестко! – не сдерживает восторга ведущий. Только что здоровый бородач по прозвищу Василий Пельмень одним ударом отправил соперника в мощный нокаут (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU