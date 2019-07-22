2019-07-22T11:16:15+03:00
Политика

Руководитель агентства ГО и ЧС освобожден от должности в Красноярском крае

Официально – чиновник ушел по собственному желанию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Руководитель агентства ГО и ЧС освобожден от должностиРуководитель агентства ГО и ЧС освобожден от должностиФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности главу краевого агентства ГО и ЧС Александра Эйдемиллера, сообщает пресс-служба правительства региона. Отставку Эйдемиллера губернатор принял 18 июля.

Пока временно исполняющим обязанности главы агентства назначен Евгений Мусс. До назначения Мусс являлся заместителем Александра Эйдемиллера. В пресс-службе правительства отметили, что структурой назначененц руководит с 20 июля. На посту он пробудет до официального назначения руководителя. О возможных кандидатурах на пост пока не сообщается.

О Евгении Муссе известно, что в структуре он работает год – с апреля 2018-го. Чиновнику 43 года, по образованию - инженер-землеустроитель, окончил КрасГАУ.

Добавим, что ситуация с ЧС на территории края в данный момент не самая благополучная. Особенную обеспокоенность жителей вызывает ситуация с лесными пожарами. Связана ли отставка Эйдемиллера с этим - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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