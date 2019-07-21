В Красноярске подростки нашли гранату прямо возле подъезда многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-21T10:15:20+03:00

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В Красноярске в Свердловском районе подростки нашли гранату. Случилось это днем 19 июля. В управлении Росгвардии рассказали подробности. Трое друзей обнаружили около 4-го подъезда дома №30 на улице Судостроительной предмет, напоминающий боеприпас. Он лежал прямо у лавки в траве. Трогать не стали – понимали, что это может быть опасным.

Друзья тут же сообразили, что нужно сообщить правоохранителям. В это время как раз наряд вневедомственной охраны патрулировал район. Ребята рассказали о своей находке. Место немедленно оцепили, вызвали полицию, ОМОН. Приехал взрывотехник и осмотрел подозрительный предмет. К счастью, он оказался муляжом и никакой опасности не представлял. Однако подростков поблагодарили за внимательность и ответственность. А находку передали следственно-оперативной группе.

Добавим, что в Красноярске и других городах края периодически находят предметы, напоминающие гранаты или снаряды. Так, в мае этого года житель Ачинска отрыл гранату у себя прямо на огороде и вызвал спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU