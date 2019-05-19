2019-05-19T08:07:32+03:00
Происшествия

Житель Ачинского района отрыл у себя в огороде «гранату»

Так мужчина уверял, когда вызывал спасателей
Ольга КОСТИНА
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Подозрительный предмет передали сотрудникам РосгвардииПодозрительный предмет передали сотрудникам РосгвардииФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Покровка Ачинского района местный житель отрыл у себя в огороде подозрительный предмет, очень похожий на гранату. Владелец участка сразу сообщил о своей находке в службу спасения.

«Выезд по сообщению диспетчера единой дежурной диспетчерской службы на территории приусадебного участка обнаружен предмет похожий на гранату», - сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, найденный предмет изъяли прибывшие сотрудники Росгвардии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

18 мая спасатели также выезжали дважды на помощь туристам на «Столбы». В обоих случая посетители заповедника травмировали ноги и не могли самостоятельно передвигаться. Потребовалась их эвакуация до улицы Свердловской, откуда они смогли самостоятельно добраться до травмпункта.

Стоит добавить, что с наступлением тепла, количество туристов на «Столбах» резко увеличилось. Спасатели призывают любителей пеших прогулок быть внимательнее и не рисковать, покоряя скалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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