В Хакасии на глубине 70 метров обнаружили тело погибшего в Туимском провале аквалангиста

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-21T08:11:00+03:00

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В Ширинском районе на глубине 70 метров обнаружили тело погибшего в Туимском провале аквалангиста. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в хакасском следственном комитете.

Напомним, что трагедия произошла 12 июля. Группа аквалангистов в составе 7 человек приехала из Томска, чтобы исследовать водоем, образовавшийся на месте провала шахт. У группы «Наяда» было специальное подводное снаряжение, все они имели достаточный опыт.

В тот день они совершали погружение в озеро, провели там определенное время. Однако когда группа поднялась на поверхность, оказалось, что нет 54-летнего руководителя Михаила Журавлева. На место тут же были вызваны полиция и спасатели. Тело обнаружили быстро, но поднять его на поверхность удалось только спустя неделю.

Следователи выясняют причину трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установить причину смерти мужчины. После этого будет решено, возбуждать уголовное дело или это был несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU