Опустился до глубины в 70 метров и пропал: в Хакасии в знаменитом Туимском провале погиб аквалангист
В Хакасии в знаменитом Туимском провале погиб аквалангист. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Там рассказали, что к ним информация о случившемся поступила несколько часов назад.
По предварительной версии сегодня днем, 12 июля, к озеру прибыла группа из семи аквалангистов. Они приехали в Хакасию из Томска специально, чтобы осмотреть рукотворную природную достопримечательность. У всех с собой было подводное снаряжение.
Группа погрузилась в проем, но когда пришло время возвращаться, один из участников группы, 54-летний мужчина, на поверхность водоема не выплыл. Есть информация, что он опускался до глубины 70 метров.
Следователи начали проверку по факту гибели мужчины. В Хакасию из Красноярска отправились специалисты МЧС, которые имеют разрешение на погружение на глубину. Сейчас задача номер один – найти тело погибшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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