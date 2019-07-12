СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-12T17:59:06+03:00

Опустился до глубины в 70 метров и пропал: в Хакасии в знаменитом Туимском провале погиб аквалангист Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Он был в составе группы, приехавшей из Томска

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В Хакасии в знаменитом Туимском провале погиб аквалангист. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Там рассказали, что к ним информация о случившемся поступила несколько часов назад.

По предварительной версии сегодня днем, 12 июля, к озеру прибыла группа из семи аквалангистов. Они приехали в Хакасию из Томска специально, чтобы осмотреть рукотворную природную достопримечательность. У всех с собой было подводное снаряжение.

Группа погрузилась в проем, но когда пришло время возвращаться, один из участников группы, 54-летний мужчина, на поверхность водоема не выплыл. Есть информация, что он опускался до глубины 70 метров.

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины. В Хакасию из Красноярска отправились специалисты МЧС, которые имеют разрешение на погружение на глубину. Сейчас задача номер один – найти тело погибшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU