2019-07-19T13:42:13+03:00
Происшествия

Во время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащими

ФСБ озвучила информацию о деятельности экстремистов во время международного спортивного события
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Во время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащимиВо время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащимиФото: Мария ЛЕНЦ
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В те дни, когда в Красноярске проходила универсиада, житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащими местной воинской части. Мужчина держал в руках транспарант в поддержку лидера одной из террористических организаций, которая готовила захват власти. Провокация не удалась. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу.

Спустя 4 месяца после международного спортивного события спецслужбы озвучили информацию о том, как экстремисты использовали универсиаду для разжигания межнациональной и религиозной розни. Было выявлено и заблокировано 83 материала с запрещенным контентом в интернете. Видео и аудиофайлы с призывами к насилию в отношении граждан неславянской национальности житель Красноярска публиковал на своей странице в социальных сетях. Сам он входил в сообщество, которое провоцировало конфликты между спортивными фанатами.

Напомним, что в Красноярске осудили боевика, который после 12 лет, проведенных в заключении, возобновил пропаганду терроризма в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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