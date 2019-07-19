В Красноярске на 4 года осудили боевика, пропагандирующего терроризм в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-19T11:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на 4 года осудили боевика, пропагандирующего терроризм в социальных сетях. Это уже вторая его судимость, связанная с преступлениями террористической направленности. В первый раз он был приговорен на 12 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов на территории Чеченской Республики. В том числе в 2003 году он принимал участие в подрыве электропоезда Минеральные воды – Ессентуки.

Отбыв срок и выйдя на свободу, осужденный переехал в Красноярск, где возобновил свою преступную деятельность, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФСБ России по краю. В августе 2018 гона он под фейковым именем опубликовал в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность членов одной из запрещенных организаций. Кроме этого, выставлял материалы, содержащие призывы к терактам в местах Красноярска, где собирается много людей.

В ходе следствия и на суде мужчина признал свою вину полностью. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU