СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-15T08:18:30+03:00

В Красноярске почти на 36 % снизилось количество жалоб на клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске снизилось количество жалоб на присасывание клещей. В медицинские организации города за минувшую неделю обратились 363 человека, в том числе 62 ребенка. Это на 35,9 % меньше, чем неделей ранее. А всего с начала сезона от иксодовых пострадали 5685 человек, в том числе 1000 детей.

Ответственные горожане приносили снятых клещей на анализ в подразделения Центра гигиены и метеорологии края. Результаты с начала сезона:

- возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1% исследованных клещей;

- клещевого боррелиоза – в 34,8 %;

- гранулоцитарного анаплазмоза – в 2,3 %;

- моноцитарного эрлихиоза человека – в 3,3 %.

Чаще всего контакты населения с клещами случались на территории «Столбов», фан-парка «Бобровый лог», на острове Татышев и в поселке Торгашино.

Добавим, что в целом по краю за минувшую неделю на территории края в целом к медикам обратились 839 человек, в том числе 124 ребенка. Опасные территории – 48 районов края: Дивногорск, Канск, Ачинск, Лесосибирск, Шарыпов, Енисейск, Иланский, Ачинский, Богучанский, Курагинский, Манский районы.

Напомним, что в июле в Красноярске зафиксировали два смертельных случая от укуса клещей. Девушка в Екатеринбурге посетила дендрарий, клещ оказался разносчиком боррелиоза. Еще один мужчина умер от клещевого энцефалита после того, как почти месяц провел в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU