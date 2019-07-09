СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-09T05:17:06+03:00

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В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща. Родственники обвиняют медиков в том, что пациенту не проводили должного лечения, а в медучреждении не было жизненно важного препарата, сообщают Новости ТВК. Дочь пациента обратилась к ним почти месяц назад, 18 июня и рассказала, что ее отец находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что нет препарата под названием «Рибонуклеаз».

Однако в министерстве здравоохранения края прокомментировали: «Препарат «Рибонуклеаз» не является обязательным в применении. Он используется в комплексе с другими лекарственными средствами и сам по себе не панацея. В настоящий момент пациенту проводится вся необходимая комплексная симптоматическая терапия. Он поступил в очень тяжелом состоянии, врачи делают все необходимое. Ситуация сложная».

Стало известно, что мужчина скончался накануне. А Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения России проверит больницу, в которой он находился на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU