СЕГОДНЯ 06:53 2019-07-06T06:54:12+03:00

«Все было хорошо, но неожиданно она впала в кому»: красноярка умерла после укуса клеща Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска умерла после укуса клеща, сообщает ТВК. Все случилось неожиданно, когда близким и друзьям казалось: беда уже миновала...

Девушка работала костюмером в театре Пушкина. И недавно, на гастролях в Екатеринбурге, отправилась вместе с мужем, тоже работником теарта, полюбоваться на местный дендрарий. После похода обнаружили клеща. Как рассказали коллеги, она тут же обратилась к медикам, которые поставили необходимые уколы. Клещ, к сожалению, был зараженным, и у девушки диагностировали боррелиоз. Было назначено лечение, на дорогостоящие таблетки денег собрать помогли коллеги по театру. В театре говорят: на вид все шло хорошо, чувствовала она себя вполне нормально - улыбалась, ни на что не жаловалась.

- Она продолжала работать на спектаклях, - говорит пресс-секретарь театра имени Пушкина Мария Сикора, - пила лекарства, чувствовала себя хорошо. На закрытии театрального сезона 28 июня - тоже была, я сама с ней на банкете разговаривала, все было отлично. Потом внезапно узнали, что ей стало плохо, она впала в кому. Очень неожиданно и странно, как это все резко случилось.

Спустя два дня после наступления комы девушка умерла...

По официальным данным, в регионе зафиксирован один случай смерти от боррелиоза после укуса клеща. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала сезона за помощью после укуса клещей обратились 14 тысяч 218 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU