СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-13T14:14:41+03:00

В Хакасии бабушка сумела отбиться от напавшего на нее 21-летнего насильника. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В селе Усть-Абакан (Хакасия) пожилая женщина смогла отбиться от напавшего на нее 21-летнего насильника. Об этом случае сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Все произошло ранним утром 9 июля 2019 года. Бабушка отправилась к подруге, живущей по соседству. На пути около одного из домов она столкнулась с неизвестным. Тот ударил ее по лицу, а потом накинулся «с целью совершить половое сношение», говорят следователи.

Однако женщина оказалась не из робких. Стала активно сопротивляться, кричать, а потом оттолкнула нападавшего и бросилась бежать.

Вскоре его задержали, сейчас парень находится под стражей. Уже выяснилось: он страдает психическим заболеванием, состоит на учете у врача-психиатра. Так что, скорее всего, его отправят на лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU