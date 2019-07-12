2019-07-12T16:13:28+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 17-летняя девушка выпрыгнула в окно, спасаясь от насильника

Подозреваемый ранее уже был судим
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 17-летняя девушка выпрыгнула в окно, спасаясь от насильникаВ Красноярском крае 17-летняя девушка выпрыгнула в окно, спасаясь от насильникаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске 17-летняя девушка выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от насильника. В результате получила многочисленные ушибы и переломы, находится в больнице, но ее жизнь вне опасности. А следователи возбудили уголовное дело и назначили целый комплекс судебно-медицинских экспертиз.

По версии следствия 10 июля этого года две подруги-ровесницы отдыхали на берегу реки Чулым и познакомились с 46-летним мужчиной и его сыном. Подозреваемый пригласил их к себе домой. Там они провели время, распивая алкоголь. Одна из девушек сослалась, что уже поздно, и ушла домой. Оставшись наедине со второй девушкой, мужчина надругался над ней. А чтобы подавить сопротивление жертвы, угрожал ей физической расправой.

Потерпевшая, воспользовавшись, что подозреваемый отвлекся, в страхе за свою жизнь выпрыгнула из окна многоэтажки, поскольку дверь квартиры была заперта.

- Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения – ареста, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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