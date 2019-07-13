2019-07-13T08:13:31+03:00
Общество

Дымка с запахом гари окутала Красноярск

Вероятно, причина – лесные пожары
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Дымка с запахом гари окутала Красноярск.Дымка с запахом гари окутала Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы жалуются на едкую дымку с запахом гари, окутавшую город в субботу, 13 июля. Действительно, с самого раннего утра в воздухе висит пелена, ощущается неприятный запах.

- Дышится не очень, - сетуют в соцсетях. – Вроде и ветерок легкий есть, но не разносит. Так что лучше всего не сидеть в городе, а уехать на природу.

В воздухе висит едкая пелена. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воздухе висит едкая пелена.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вероятнее всего, дымка и запах гари появились из-за лесных пожаров, продолжающихся в нескольких районах Красноярского края. Напомним, у нас действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Если заметите нарушения, звоните по номеру «горячей линии» МЧС 8(391)266-12-56 (круглосуточно).

Возможная причина возникновения дымки - лесные пожары. Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможная причина возникновения дымки - лесные пожары.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары в Красноярском крае

Из-за сильной жары в Красноярском крае МЧС выпустило экстренное предупреждение. Итак, по данным гидрометцентра, в выходные несколько районов края накроет настоящий зной. А, значит, велика вероятность пожаров.

- 13-15 июля на юго-востоке Эвенкии и на северо-востоке центральных районов Красноярского края (Кежемский район) сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, - уточняют в Среднесибирском УГМС (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жаркие выходные без дождей пообещали красноярцам
В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур
Опустился до глубины в 70 метров и пропал: в Хакасии в знаменитом Туимском провале погиб аквалангист
В Красноярском крае директор коммунального предприятия обманул бюджет на 8,6 миллионов рублей
В Красноярском крае с подачи МЧС полиция завела 11 уголовных дел на поджигателей леса
В Красноярском крае несколько школ наказали за слишком короткую обеденную перемену
В Красноярском крае создали экологическую полицию
В Красноярском крае 17-летняя девушка выпрыгнула в окно, спасаясь от насильника
В Красноярске задержанного накануне проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили под подписку о невыезде
В Красноярском крае двух врачей обвинили в гибели полуторагодовалого малыша
Убирать красноярские улицы выезжает пылесос на трицикле
В Красноярске откроют уникальный Центр по вопросам миграции
Красноярские маршрутки оборудуют онлайн-кассами
Дизайн объектов красноярской Универсиады-2019 отметили престижной европейской премией
В Красноярском крае водитель насмерть сбил 11-летнего ребенка: дали 2 года условно
По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело
В Красноярске перекрывают для ремонта участок на Маерчака
В Хакасии опекуны целый год избивали приемного ребенка
За кражу пиццы жителя Красноярска отправили в колонию строгого режима
Красноярский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты
Осужденного за мошенничество красноярского депутата лишили мандата
В Красноярске голодный заказчик ограбил разносчика пиццы