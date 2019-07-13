Дымка с запахом гари окутала Красноярск

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-13T08:13:31+03:00

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Красноярцы жалуются на едкую дымку с запахом гари, окутавшую город в субботу, 13 июля. Действительно, с самого раннего утра в воздухе висит пелена, ощущается неприятный запах.

- Дышится не очень, - сетуют в соцсетях. – Вроде и ветерок легкий есть, но не разносит. Так что лучше всего не сидеть в городе, а уехать на природу.

В воздухе висит едкая пелена.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вероятнее всего, дымка и запах гари появились из-за лесных пожаров, продолжающихся в нескольких районах Красноярского края. Напомним, у нас действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Если заметите нарушения, звоните по номеру «горячей линии» МЧС 8(391)266-12-56 (круглосуточно).

Возможная причина возникновения дымки - лесные пожары.Фото: Мария ЛЕНЦ

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- 13-15 июля на юго-востоке Эвенкии и на северо-востоке центральных районов Красноярского края (Кежемский район) сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, - уточняют в Среднесибирском УГМС (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU