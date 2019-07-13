2019-07-13T05:54:39+03:00
Происшествия

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары в Красноярском крае

В такую погоду велика вероятность пожаров
Ася ЖУКОВА
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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары в Красноярском крае. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары в Красноярском крае. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Из-за сильной жары в Красноярском крае МЧС выпустило экстренное предупреждение. Итак, по данным гидрометцентра, в выходные несколько районов края накроет настоящий зной. А, значит, велика вероятность пожаров.

- 13-15 июля на юго-востоке Эвенкии и на северо-востоке центральных районов Красноярского края (Кежемский район) сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, - уточняют в Среднесибирском УГМС.

Спасатели же напоминают: в крае действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Разводить костры запрещено, штрафы до полумиллиона.

Кроме того, в районах организовано патрулирование территории. 781 человек и 368 единиц техники на местах выявляют и оперативно ликвидируют возникшие пожары.

В Главном управлении МЧС России по краю в круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» 8(391)266-12-56 по борьбе с поджогами и пожарами. Если вы заметите нарушения, звоните!

ИСТОЧНИК KP.RU

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