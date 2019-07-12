2019-07-12T16:00:43+03:00
Происшествия

В Красноярске задержанного накануне проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили под подписку о невыезде

Суд не посчитал нужным ограничивать его свободу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержанного накануне проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили под подписку о невыезде. Фото: сайт СФУВ Красноярске задержанного накануне проректора СФУ Павла Вчерашнего отпустили под подписку о невыезде. Фото: сайт СФУ
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В Красноярске задержанного накануне проректора Сибирского федерального университета Павла Вчерашнего отпустили под подписку о невыезде. Проректора освободили прямо в зале суда, суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, пишут Новости ТВК со ссылкой на директора общественного центра СФУ Жанну Лещенко: «Проректор СФУ Павел Вчерашний освобожден из-под стражи в зале суда. Это очевидно свидетельствует о надуманности и необоснованности обвинений в адрес П. Вчерашнего».

Напомним, что одного из руководителей СФУ задержали 11 июля, его подозревают в должностном преступлении. За ним пришли прямо в кабинет, надели наручники, устроили обыск, изъяли ряд документов.

Два года назад Вчерашний уже был фигурантом уголовного дела, его также подозревали в коррупционном преступлении: по мнению следствия он дал указание включить в приказ на получение грантов студента, который не имел на это прав. Однако в начале декабря 2018 года дело закрыли. И вот теперь снова вернули в стадию расследования. Проректору грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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