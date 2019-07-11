Экс-проректор СФУ Павел Вчерашний задержан в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:45 2019-07-11T04:48:31+03:00

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В Красноярске задержали экс-проректора СФУ Павла Вчерашего. Все случилось в среду, 10 июля, сообщил телеграм-канал «Борус», ссылаясь на собственные источники.

По данным портала, за Павлом Вчерашним пришли прямо в его кабинет, там и надели наручники. Устроили обыск, изъяли ряд документов. Проректора вуза подозревают в коррупции.

Напомним, весной 2017 года Павел Вчерашний уже становился фигурантом уголовного дела – о злоупотреблениях должностными полномочиями. Тогда была информация, что он без причин внес одного из студентов в список на грант (в 150 тысяч). Впрочем, спустя некоторое время дело было закрыто, поскольку ущерб сочли незначительным. Однако проректора перевели с поста на должность директора департамента проектной деятельности.

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Сегодня глава краевого следкома Андрей Потапов рассказал о судьбе уголовного дела в отношении бывшего проректора СФУ Павла Вчерашнего. Напомним, мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщил Андрей Потапов, дело закрыто, поскольку действия Вчерашнего «не нанесли существенного вреда». (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU