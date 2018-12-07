В Красноярске закрыли уголовное дело на экс-проректора СФУ Павла Вчерашнего

7 Дек. 14:13 2018-12-07T14:13:08+03:00

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Сегодня глава краевого следкома Андрей Потапов рассказал о судьбе уголовного дела в отношении бывшего проректора СФУ Павла Вчерашнего. Напомним, мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщил Андрей Потапов, дело закрыто, поскольку действия Вчерашнего «не нанесли существенного вреда».

Напомним детали: Вчерашний распорядился включить одного из студентов в список грантополучателей номинации «Грант магистру». При этом оснований для включения данного студента в список соискателей не было. Студент получил 150 тысяч и потратил их на свои нужды. Стоит также отметить, что за Вчерашнего ходатайствовал вуз. Однако на карьере функционера это сказалось: его перевели с поста первого проректора СФУ по экономике и развитию на должность директора департамента проектной деятельности.