В Красноярске объявлен донабор школьников в спецклассы
В Красноярске объявили дополнительный набор школьников в специализированные, профильные и корпоративные классы. Если ваш ребенок уже определился, добро пожаловать!
Куда еще можно записаться:
- архитектурный 10 класс: школа № 6 (Семафорная, 227 А), 236-33-20;
-«Роснефть» 10 класс: лицей № 7 (Менжинского, 15), 8-923-758-90-16;
- медицинский 8 класс: образовательный комплекс «Покровский» (Линейная, 99 Г), 271-85-95;
- музыкальный 1 класс: школа № 27 (Конституции СССР, 19), 227-24-14;
- спортивный 10 класс: школа № 34 (Ключевская, 61), 8-913-551-03-23;
- колледж 10 класс: гимназия № 4 (Пионерской правды, 5), 237-34-27;
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Большинство красноярских школ переходит на пятидневку
Большинство красноярских школ переходит на пятидневку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования города.
Напомним, голосование за переход на пятидневную учебную неделю (или против него) прошло среди родителей школ в прошлом календарном году. Как и следовало ожидать, большинство мам и пап отдали свой голос за то, чтобы суббота для детей стала выходным от учебы днем. Многие, кстати, рассчитывали, что пятидневку введут уже с 1 января 2019 года. Однако, случится это только в предстоящем учебном году, с 1 сентября (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU