В Красноярске объявлен донабор школьников в спецклассы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-11T14:31:59+03:00

А также в профильные и корпоративные

Изменить размер текста: A A

В Красноярске объявили дополнительный набор школьников в специализированные, профильные и корпоративные классы. Если ваш ребенок уже определился, добро пожаловать!

Куда еще можно записаться:

- архитектурный 10 класс: школа № 6 (Семафорная, 227 А), 236-33-20;

-«Роснефть» 10 класс: лицей № 7 (Менжинского, 15), 8-923-758-90-16;

- медицинский 8 класс: образовательный комплекс «Покровский» (Линейная, 99 Г), 271-85-95;

- музыкальный 1 класс: школа № 27 (Конституции СССР, 19), 227-24-14;

- спортивный 10 класс: школа № 34 (Ключевская, 61), 8-913-551-03-23;

- колледж 10 класс: гимназия № 4 (Пионерской правды, 5), 237-34-27;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большинство красноярских школ переходит на пятидневку

Большинство красноярских школ переходит на пятидневку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования города.

Напомним, голосование за переход на пятидневную учебную неделю (или против него) прошло среди родителей школ в прошлом календарном году. Как и следовало ожидать, большинство мам и пап отдали свой голос за то, чтобы суббота для детей стала выходным от учебы днем. Многие, кстати, рассчитывали, что пятидневку введут уже с 1 января 2019 года. Однако, случится это только в предстоящем учебном году, с 1 сентября (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU