2019-05-21T08:25:28+03:00
Общество

Большинство красноярских школ переходит на пятидневку

Правда, это случится только в следующем учебном году
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если бы детей спросили, они бы, наверное, тоже выбрали пятидневку.Если бы детей спросили, они бы, наверное, тоже выбрали пятидневку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Большинство красноярских школ переходит на пятидневку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования города.

Напомним, голосование за переход на пятидневную учебную неделю (или против него) прошло среди родителей школ в прошлом календарном году. Как и следовало ожидать, большинство мам и пап отдали свой голос за то, чтобы суббота для детей стала выходным от учебы днем. Многие, кстати, рассчитывали, что пятидневку введут уже с 1 января 2019 года. Однако, случится это только в предстоящем учебном году, с 1 сентября.

- Короткую учебную неделю для учеников начальных классов вводят 40 школ. В трёх учреждениях субботние уроки отменят для учеников 1-5 классов, в восьми – 1-6 классов, в пяти – 1-7 классов, в девяти – 1-8 классов. В школе № 147 всего пять дней в неделю будут учиться 1-9 классы, а школы № 27 и 32 отменяют субботние уроки для всех ребят, даже для старшеклассников, - говорят в пресс-службе управления образования.

Естественно, чтобы не отстать от учебного плана, его придется корректировать. Школы нашли такой выход: факультативы и допзанятия, не входящие в обязательную школьную программу, дети могут посещать по желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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