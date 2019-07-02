Инцидент исчерпан: губернатор Усс извинился перед жительницей Канска

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-02T16:13:12+03:00

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Личный контроль над ситуацией в Канске, в котором затопило десятки домов, обернулся для губернатора края Александра Усса пристальным вниманием всей страны, обратившей внимание на резкий разговор с пострадавшими от паводка. Видео и подробности здесь.

«Комсомольская правда»- Красноярск нашла жительницу Канска, задавшую неудобный вопрос и оказалось, что она не обиделась на слова губернатора» Хотите качнуть права?».

Однако Александр Викторович позвонил ей и извинился. Об этом РИА Новости рассказала сама Наталья: "Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет".

Также она считает инцидент исчерпанным и понимает, что нервы не железные, особенно в такой стрессовой ситуации как наводнение.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ:

Наталья рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск, как прошел разговор:

«Спокойно пообщались»: жительница Канска, «качнувшая права», поговорила с губернатором Красноярского края

ИСТОЧНИК KP.RU