В Красноярске двое детей попали под колеса машин во дворе дома

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-28T14:22:55+03:00

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В Красноярске в один день двое детей попали под колеса автомобилей во дворах своих многоэтажек. Как пишут Новости ТВК, это случилось накануне, 27 июня. Сначала на улице Воронова, возле дома № 16 г, на семилетнего мальчика наехала «Тойота». Ребенок возвращался с прогулки, подходил к подъезду, когда его сбила иномарка.

Второй случай зафиксировали во дворе дома № 15 на улице 9 мая. Двухлетний мальчик гулял с мамой, вышел на дорогу и там на него наехал водитель «Лексуса». Оба ребенка живы, пострадали незначительно, госпитализации не потребовалось. С водителями разбирается ГИБДД.

Напомним, что 13 июня во дворе дома на улице 2-й Хабаровской, 12а, водитель «ВАЗа» двигался по дорожке вдоль подъездов и сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не видел ребенка из-за плотно припаркованных автомобилей. Девочка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU