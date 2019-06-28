2019-06-28T14:22:55+03:00
Происшествия

В Красноярске двое детей попали под колеса машин во дворе дома

Оба ЧП произошли на левобережье
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске двое детей попали под колеса машин во дворе домаВ Красноярске двое детей попали под колеса машин во дворе домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске в один день двое детей попали под колеса автомобилей во дворах своих многоэтажек. Как пишут Новости ТВК, это случилось накануне, 27 июня. Сначала на улице Воронова, возле дома № 16 г, на семилетнего мальчика наехала «Тойота». Ребенок возвращался с прогулки, подходил к подъезду, когда его сбила иномарка.

Второй случай зафиксировали во дворе дома № 15 на улице 9 мая. Двухлетний мальчик гулял с мамой, вышел на дорогу и там на него наехал водитель «Лексуса». Оба ребенка живы, пострадали незначительно, госпитализации не потребовалось. С водителями разбирается ГИБДД.

Напомним, что 13 июня во дворе дома на улице 2-й Хабаровской, 12а, водитель «ВАЗа» двигался по дорожке вдоль подъездов и сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не видел ребенка из-за плотно припаркованных автомобилей. Девочка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для красноярского драмтеатра Пушкина построят еще два здания
В Красноярске после «прямой линии» с президентом начали строить детский сад
Авиакомпания Azur Air отказалась кормить пассажиров: красноярская прокуратура предупредила о последствиях
Квартира мечты на Ладо Кецховели: в Красноярске выбирают самую лучшую «однушку» от застройщика
Банк УРАЛСИБ в Красноярске провел интеллектуальную викторину для партнеров
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» с детства мечтала работать в полиции
В Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателя
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Жительница Красноярска трижды через интернет продала несуществующую машинку
В Енисейске установят памятник вертолету МИ-2
Реконструкция кинотеатра «Родины» в Красноярске может стать предметом судебного разбирательства
В Красноярском крае построят 14 спортивных объектов
Горняки подарили красноярскому селу детский праздник
Деревни отрезаны стихией. После сильных дождей в Красноярском крае начались подтопления
597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью
Студент обвинил руководство СФУ в отчислении по политическим мотивам
«Голос был, как у крупного чиновника!»: красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра
На первом же открывшемся в Красноярске пляже запретили купаться