СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-13T15:45:47+03:00

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В Красноярске водитель сбил 6-летнюю девочку во дворе жилого дома. ЧП произошло сегодня, 13 июня, около 17:20 часов на улице 2-я Хабаровская, 12 а. По словам очевидцев 19-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ» двигался по дорожке вдоль подъездов. Ребенок неожиданно появился перед ним из-за припаркованных автомобилей. Молодой человек уверяет, что ехал медленно и не видел девочку. Однако на капоте автомобиля остался след от удара. Пострадавшей вызвали «Скорую», ее увезли в больницу. О ее состоянии ничего не известно.

Дорожные полицейские напоминают, что скорость движения водителей в жилых зонах не должна превышать 20 километров в час. Однако родители, в свое очередь, также должны следить за своими детьми и научить их элементарным приемам безопасности. Подписчики паблика «ЧП-Красноярск», где появилась эта новость, активно ее обсуждают. Мнения по поводу того, кто прав, а кто виноват, разделились.

ИСТОЧНИК KP.RU