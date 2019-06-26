2019-06-26T09:27:50+03:00
Общество

«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями

Родители решили порадовать девятиклассников по случаю окончания учебного года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями. Фото: «Типичный Красноярск – столица Сибири»«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями. Фото: «Типичный Красноярск – столица Сибири»
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Красноярским ученикам подарили торт с надгробиями, сообщает 7 канал со ссылкой на паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири». Речь идет о 143-й школе. Девятиклассникам по случаю окончания учебного года, а кому-то и по случаю окончания школы, родители заказали сладкий подарок – торт.

Обычный бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят. Родители наверняка хотели сделать приятное, чтобы запомнилось надолго. Смотрится и в самом деле неплохо, да и самим ребятам на вку, судя по всему, очень понравился. Но вот какое дело: в соцсети фотография появилась с ироничным комментарием: вот, мол, кладбище, а вот могильные плиты - каково?

В самой школе предполагают, что эту фотографию выложил кто-то из родителей. Потому что ни у кого из учеников подобных ассоциаций с кладбищенскими надгробиями не возникло и жалоб не поступало, а ребята съели торт до последней крошки. Скандалом это назвать нельзя, но чья-то фантазия подпортила радость.

А мы напомним, про настоящий скандал с тортами разразился весной 2015 года. В рамках выставки «Пищевая индустрия» показали кулинарные шедевры на тему Великой Отечественной войны в виде обгоревших солдатских писем, похоронок и горящей Хатыни. После этого министру культуры края Елене Пазниковой пришлось подать в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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