«Ну и что же здесь криминального?»: родители подарили ученикам торт с надгробиями

То, что произошло накануне в школе № 143 Красноярска, сегодня горожане массово обсуждают в социальных сетях. Скандал вызвал большой резонанс. История из разряда «нарочно не придумаешь». Для выпускников одного из 9-х классов школы (а их там целых восемь!) родители решили устроить сюрприз в честь события, ведь ребятам вручили первый в их жизни документ об образовании – «аттестата».

Документы ребята получили в торжественной обстановке, а потом вернулись в класс, где их ждало вкусное угощение – большой пышный красивый торт с их портретами. Кто же от такого подарка откажется?! Ребята окружили парту, на котором он стоял, каждый взял по кусочку со своим портретом. Традиционно фотографировались на память, смеялись, настроение у всех было отличное.

А на следующий день в соцсети появилась фотография торта и чей-то ироничный комментарий: торт сравнили с кладбищем, а портреты школьников – с надгробиями. Кому пришла в голову такая фантазия, неизвестно, но воображение у человека богатое. По словам некой мамы ученика этой школы, у детей волосы якобы встали дыбом. Многие съели кусочки со своими портретами с неприятным чувством, а кто-то даже вышел из класса.

«Комсомольская правда»-Красноярск решила выяснить, как все было на самом деле.

Светлана Савенко, директор 143-й школы, рассказала:

- Сегодня целый день звонят по этим тортам. Одно могу сказать: это была идея родителей, лучше разговаривать с ними.

Ирина Смирнова, председатель родительского комитета:

- Да, это была инициатива родителей сделать детям сладкий сюрприз. Если они кому-то что-то напоминают – это их сугубо личное мнение. Никакой такой подоплеки ни в коем случае не было. Мы хотели как лучше – сделали каждому индивидуально по кусочку торта, чтобы не резать. Чтобы каждый скушал свой кусочек и пошел домой, понимаете? Но раздули настолько!

Никто никуда не выбегал, не паниковал и не был шокирован. Мы вчера в классе собрались после вручения аттестатов. Заказывали даже не торт, а пирожные, не буду говорить где. Был вставлен топпер в виде фото, что в этом может быть такого – извращенного? Многие восприняли это так, что у меня даже язык не поворачивается это сказать. Но свой кусочек торта дети съели все. Кто-то там пишет, что якобы половина развернулись и ушли, это неправда. Каждый ребенок, который был на празднике, съел. У всех было прекрасное настроение. Это не обсуждалось в классе, никто не озвучивал. Почему вечером такая информация появилась в СМИ, сказать трудно.

Мы не думали, что все так обернется. Не понимаю, зачем так раздули. Сегодня было зачисление в 10 класс, писали заявление, чтобы ребятишек в 10-й класс принимали.

Стоит кусочек торта, на нем стоит фото в виде топпера, все! Как ассоциация у людей так срабатывает? Ну, ради Бога. Ни у нас, ни у детей таких ассоциаций не было.

Та родительница, которое это сделала… Зачем? Такое отношение, значит, к своему ребенку, в первую очередь.

Ульяна, ученица того самого класса:

- Нам всем все понравилось. Никто даже не думал о могилках! Просто кто-то взял и все перевернул с ног на голову.

А вот и комментарии из соцсетей (орфография сохранена):

- Неженки какие?? торт с фотками им не понравился! Вот в наше время ели вафли и Чокопай.

- Горе от ума?! Или с жиру беситесь?! Кусочек торта с фото человека, какая могила? С ума сошли?

- Съели сами себя?? видела торт на каждом кусочке были красиво написаны имена.

- Обыкновенные пирожные. Мамаша чья-то ненормальная придумала.

- Раньше каждый притащит стряпню и объедается весь класс, ещё не такие шедевры были. А у детей черный юмор на первом месте, чего вдруг испугались?

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