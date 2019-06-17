В Центральном парке пройдет концерт, посвященный «Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»
22 июня ежегодно отмечается как «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны».
Центральный парк приглашает вас на концерт, посвященный этой знаменательной дате, подготовленный совместно с центром развития голоса Марины Махониной. Вы услышите песни военных лет в исполнении красноярских вокалистов Зайцевой Евгеннии, Коробченко Татьяны, Юшковой Ирины, Зарайской Татьяны, Игоря Мальцева и многих других. А также в программе примет участие известная группа «Мистер Гро…».
Посетители парка смогут спеть и почтить память тех, благодаря кому мы живем в наше светлое и безоблачное время.
Встреча 22 июня у главной сцены Центрального парка в 17:00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU