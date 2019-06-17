В Центральном парке пройдет концерт, посвященный «Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-17T07:20:26+03:00

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22 июня ежегодно отмечается как «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны».

Центральный парк приглашает вас на концерт, посвященный этой знаменательной дате, подготовленный совместно с центром развития голоса Марины Махониной. Вы услышите песни военных лет в исполнении красноярских вокалистов Зайцевой Евгеннии, Коробченко Татьяны, Юшковой Ирины, Зарайской Татьяны, Игоря Мальцева и многих других. А также в программе примет участие известная группа «Мистер Гро…».

Посетители парка смогут спеть и почтить память тех, благодаря кому мы живем в наше светлое и безоблачное время.

Встреча 22 июня у главной сцены Центрального парка в 17:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU