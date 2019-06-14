Новые назначения прошли в правительстве Красноярского края
Подписаны распоряжения о новых назначениях в правительстве Красноярского края. Заместителем министра цифрового развития региона стал Сергей Гришко. С ним заключили контракт на три года.
Кроме того, на должность на должность заместителя министра культуры Красноярского края принята Анжелика Трофимова. Срок ее контракта – два года. Известно, что ранее Анжелика Васильевна возглавляла краевую молодежную библиотеку.
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В правительстве Красноярского края прошли новые назначения
Новые назначения прошли в правительстве Красноярского края - два заместителя появились у министра цифрового развития региона, сообщает пресс-служба. Как говорится в пояснении на официальном портале правительства, новые назначенцы совмещают должности заместителей министра с руководством вверенных им отделов. Распоряжение о назначении подписал первый замглавы региона Юрий Лапшин (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU