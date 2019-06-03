В правительстве Красноярского края прошли новые назначения

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-03T08:37:46+03:00

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Новые назначения прошли в правительстве Красноярского края - два заместителя появились у министра цифрового развития региона, сообщает пресс-служба. Как говорится в пояснении на официальном портале правительства, новые назначенцы совмещают должности заместителей министра с руководством вверенных им отделов. Распоряжение о назначении подписал первый замглавы региона Юрий Лапшин.

Кто же именно занял кресла замминистра? Юрий Глухов (является начальником отдела бюджетной политики министерства цифрового развития) и его коллега Дмитрий Хорунов (является руководителем отдела автоматизации государственных и муниципальных услуг). При этом известно, что ранее Глухов работал в должности заместителя руководителя — начальника отдела организации государственных закупок в Агентстве госзаказа Красноярского края. Также известно, что с обоими чиновниками подписан трудовойконтракт на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU