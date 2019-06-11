«Запинали насмерть»: в драке на Тотмина в Красноярске убит мужчина

СЕГОДНЯ 04:48 2019-06-11T04:48:30+03:00

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В потасовке на улице Тотмина в Красноярске погиб мужчина. Его «запинали насмерть», сообщили в инстаграме «Сводка 24».

Как утверждают очевидцы случившегося, все произошло 9 июня в одном из скверов района. Перед этим мужчины обильно употребляли спиртное. А после начали выяснять отношения. В том числе и кулаками. Итог вы знаете. Свидетели потасовки вызвали полицию и «скорую». Зачинщика конфликта задержали, а вот жертву спасти не удалось. Пострадавший умер на месте.

В кадр попал и зачинщик потасовке, он сидит на скамейке. Фото: инстаграм "Сводка 24".

- Пролетарские районы, - комментируют в соцсетях.

- В этом сквере на лавочках постоянно то пьют, то спят. И вено у них какие-то разборки. Надоели уже!

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ИСТОЧНИК KP.RU