В Красноярске подростки избили сверстницу из-за 25 рублей: заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-10T13:00:24+03:00

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В Красноярске подростки избили школьницу из-за 25 рублей. Информация об этом появилась 7 июня в социальных сетях и ряде городских СМИ, в том числе в «Комсомольской правде»-Красноярск. Стало известно, что 16-летняя ученица гимназии № 15 вместе со старшими приятелями (одному из них 19 лет) встретила на улице сверстницу, с которой у нее были натянутые отношения. И стала требовать деньги, которые та ей якобы должна. Речь шла о сумме в 25 рублей, хотя на самом деле никакого долга и не было.

Впрочем, компании нужны были совсем не деньги, они искали повод избить восьмиклассницу. Били в самом деле жестко, даже ногами по голове. Один из нападавших снимал на видео, которое потом попало с соцсети.

По словам следователей, девочке были нанесены множественные телесные повреждения. Заведено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

ИСТОЧНИК KP.RU