2019-06-08T12:49:23+03:00
Общество

В Красноярске чемпионат по ношению жен закончился травмой

Пришлось вызывать скорую помощь
Татьяна РЯБИНИНА
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Травма случилась на первом же этапе.Травма случилась на первом же этапе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, чемпионат по ношению жен впервые прошел в 2013 году и сразу стал одним из самых популярных городских событий, которое традиционно проходит на День города. Обычно участвуют 40-50 пар и желающих очень много!

Но в этом году соревнования особенно запомнятся одной из супружеских пар, которые сошли с дистанции на первом же этапе из-за травмы. Участники начинают дистанцию с прыжка в бассейн и если прыгнуть слишком близко к бортику, то можно об него удариться. Что и случилось. Муж прыгнул в воду, жена ударилась лицом о бортик. Пришлось вызывать скорую помощь. Врачи, прибывшие минут через десять. Промыли рану, сказали, что ее нужно зашивать и увели пострадавшую в машину.

Соревнования продолжились, они состоят из нескольких этапов: веревочная «паутина» бег по бревну, горка, бассейн не только с водой, но и с грязью и т.п.

На старт выходят по две семьи. Кто окажется самым быстрым, узнаем после окончания чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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